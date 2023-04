Man City-Arsenal : les mots forts de Kevin De Bruyne après sa masterclass

La suite après cette publicité

Ce mercredi soir, Manchester City a martyrisé Arsenal dans cette "finale" de Premier League. Les hommes de Pep Guardiola ont encore pu compter sur une prestation XXL de Kevin De Bruyne. Le Belge, intenable toute la rencontre, s’est offert un doublé et une passe décisive. Comme bien souvent, le numéro 17 régale dans les gros matches en multipliant les déplacements dans les espaces, en faisant preuve d’une justesse technique terrifiante dans les derniers mètres et en enchaînant les passes dont il a le secret. Et si grâce à lui (en grande partie), Manchester City peut croire plus que jamais au titre, il ne veut pas pour autant s’enflammer.

««C’était un grand match donc il fallait bien jouer et gagner. Je sais que tout le monde va dire qu’on va gagner le titre, mais ce n’est pas si facile. Il reste encore 7 matches. On doit jouer le Real Madrid aussi. Le plus important, c’est d’être prêt pour dimanche. Je sais que c’est un cliché, mais c’est la vérité. Le programme est trop dur pour penser à ce qu’il va se passer dans plusieurs semaines. Mon duo avec Haaland ? Je pense que c’est naturel. Quand je pense à mon jeu, j’essaye de me demander ce que mon coéquipier aime bien. C’est différent de jouer avec Haaland, Mahrez, Alvarez. C’est un joueur costaud qui aime aller dans l’espace. J’essaye de jouer comme il aime. Je sais que dans les espaces, il peut créer des occasions. J’essaye de m’adapter à lui» a-t-il confié au micro de Canal+.

La Ligue des Champions dans le viseur

Si évidemment Manchester City veut absolument remporter la Premier League cette saison, le club de Pep Guardiola est toujours en course pour le triplé avec la FA Cup et surtout la Ligue des Champions. Les Cityzens devront réussir à sortir l’ogre du Real Madrid pour espérer enfin soulever ce trophée qui manque au palmarès du club et que Guardiola n’a plus gagné depuis plus de dix ans maintenant. Mais cette année, Manchester City a dans ses rangs un certain Erling Haaland. Et cela pourrait bien tout changer comme l’a expliqué De Bruyne.

«J’espère qu’on est mieux armé pour la Ligue des Champions, car on ne l’a pas encore gagné. Le Real Madrid, c’est la meilleure équipe en C1. Ce sera dur. J’ai confiance en mon équipe. L’année dernière, on a bien joué contre eux, mais les cinq dernières minutes, on était loin de gagner. Là, on a une nouvelle chance cette année, et on essayera de faire mieux. (…) J’ai toujours le sentiment que l’équipe a faim. On veut encore gagner le titre et toutes les coupes même si on les a déjà gagnés. C’est la force de l’équipe et c’est ce que j’aime ici.» Le message est passé. Manchester City veut tout rafler et imiter son grand rival : réaliser le triplé historique C1, Premier League et FA Cup.