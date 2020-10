LdC : le Real Madrid sans Sergio Ramos face au Shakhtar Donetsk

Pour sa rentrée dans la plus prestigieuse des compétitions européennes dont il est le plus titré avec 13 sacres, le Real Madrid va affronter le Shakhtar Donetsk. Une équipe assez décimée par les cas de Covid-19 dans son effectif. De ce fait encore plus favori qu'en temps normal, le Real Madrid vient de présenter un groupe de 19 joueurs pour ce match.

Les Merengues pourront compter sur la plupart de leurs cadres comme Raphaël Varane, Toni Kroos, Luka Modric et Karim Benzema. Cependant, Sergio Ramos touché contre Cadix (défaite 1-0) ce samedi est absent. La Casa Blanca doit aussi composer avec les blessures de Dani Cavajal, Alvaro Odriozola, Martin Ødegaard et Eden Hazard. Mariano Diaz n'intègre pas le groupe.

Le groupe du Real Madrid :

Gardiens : Courtois, Lunin et Altube

Défenseurs : Militao, Varane, Nacho, Marcelo et Mendy

Milieux : Kroos, Modric, Casemiro, Valverde et Isco

Attaquants : Benzema, Asensio, Vazquez, Jovic, Rodrygo, Vinicius Jr.