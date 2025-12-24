Burundi : un joueur décède en match à cause d’un rite de sorcellerie

Le milieu de terrain burundais Igiraneza Aimé Guéric, joueur du club de deuxième division Les Guêpiers du Lac, est décédé le samedi 20 décembre après s’être effondré en plein match face à LLB Amasipiri Never Give Up, au Centre technique national de Ngaraga. Malgré une prise en charge rapide sur la pelouse et l’intervention des secours, le joueur est décédé lors de son évacuation vers l’hôpital. La Fédération burundaise de football a publié un communiqué exprimant ses condoléances à la famille et au club du joueur, sans toutefois préciser les circonstances exactes du décès.

Selon plusieurs témoignages recueillis sur place et relayés notamment par la Radio Publique Africaine, le joueur aurait avalé accidentellement une pièce de monnaie qu’il gardait dans la bouche pendant la rencontre, entraînant de graves complications. Cette pièce serait assimilée à un gris-gris, objet parfois utilisé dans certains rites de sorcellerie encore présents dans le football burundais. Si le joueur avait nié par le passé recourir à de telles pratiques, ce drame relance le débat sur leur persistance et leurs dangers. À ce stade, aucune confirmation officielle n’a été apportée par les autorités sportives, qui n’ont pas encore communiqué davantage sur les causes précises du décès.