C'est la guerre totale entre le Real Madrid et le FC Barcelone pour Erling Haaland

Qui parviendra à ses fins ? Entre le Real Madrid et le Barça, c'est une longue histoire de rivalité. Bien sûr, sur le terrain avec au moins deux Clasiso par saison qui nous offrent à chaque fois du spectacle, des tensions et des histoires dont on se souviendra longtemps, mais ce duel existe aussi en coulisse. C'est encore le cas pour l'interminable dossier Erling Haaland.

Il ne fait guère de doute que le Norvégien débarquera en Liga la saison prochaine. Pour cela, il faudra lever la fameuse clause de départ de 75 M€ fixée par le Borussia Dortmund. La Casa Blanca ne devrait pas avoir de mal à le faire, tandis qu'au Barça, le montage pour financer cette opération s'annonce plus délicat. Car en plus du transfert, Mino Raiola, l'agent du joueur, et Alf-Inge Haaland, le paternel, se partageront une commission de 50 M€.

Le Real a un temps d'avance

Cela fait beaucoup d'argent mais pour un tel buteur seulement âgé de 21 ans, les deux clubs sont prêts à toutes les folies. Selon Sport, ils se savent dans une sorte de finale car le PSG est concentré sur la prolongation de Kylian Mbappé, et les clubs de Premier League, Manchester City en tête, ont été informés des intentions du Norvégien de ne pas avoir très envie de rejoindre l'Angleterre. L'Espagne est sa priorité mais pour aller où ?

On apprenait hier que le Real Madrid avait conclu un accord de principe avec les représentants de l'attaquant lors d'un rendez-vous à Monaco. La Casa Blanca tenterait également de faire baisser la note à 60 M€ en proposant d'envoyer au BvB Luka Jovic, dont l'aventure n'a jamais été véritablement lancée à Madrid. Cela pourrait bien être déterminant pour la suite mais le Barça de Laporta a du ressort.