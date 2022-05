OM : Mattéo Guendouzi prie pour Dimitri Payet

La suite après cette publicité

Dimitri Payet (34 ans) est sorti blessé à la demi-heure de jeu face à Feyenoord (0-0, demi-finale retour de Ligue Europa Conférence). Une absence qui pourrait peser dans la fin de saison de l'Olympique de Marseille. Mattéo Guendouzi, son partenaire, espère que le Réunionnais ne sera pas absent trop longtemps.

«On est très déçu pour lui car il fait une bonne fin de saison, j’espère que ce n'est pas trop grave et qu’il va pouvoir revenir très vite», a lâché l'international tricolore (3 sélections, 1 but) au micro de RMC Sport 1 alors que l'OM a encore une deuxième place, synonyme de qualification directe en Ligue des Champions, à conserver en Ligue 1. Et sans Payet, la mission devient plus compliquée...