Cristiano Ronaldo Jr veut jouer avec son père

À 39 ans, Cristiano Ronaldo court toujours. L’attaquant évolue en sélection portugaise, mais également avec Al-Nassr. Un club avec lequel il a déjà disputé 19 rencontres toutes compétitions confondues. Le temps de marquer 16 buts et de délivrer 3 assists. Toujours en forme, l’ancien joueur du Real Madrid, qui aura 40 ans le 5 février prochain, n’est pas près de raccrocher les crampons.

Ce qui pourrait lui permettre de jouer avec son fils, Cristiano Ronaldo Jr (14 ans). C’est en tout cas le rêve de l’adolescent. Lors d’une interview diffusée sur la chaîne YouTube de CR7, MrBeast lui a demandé : «tu as vu LeBron (James) jouer avec son fils, tu voudrais faire pareil avec ton père ?» Et Cristiano Ronaldo Junior a été très clair : «Inch’Allah, Inch’Allah. J’espère.» Son père a ensuite ajouté : «il aimerait beaucoup.» Et on imagine que le quintuple Ballon d’Or aimerait, lui aussi, jouer avec son fils. Si bien évidemment il se sent encore suffisamment en forme, comme il l’avait expliqué il y a peu de temps.