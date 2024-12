Man City : nouveau coup dur pour Pep Guardiola

Cette saison, Pep Guardiola a de nombreux maux de tête. Entre les nombreuses blessures et les résultats décevants de son équipe, le technicien espagnol traverse sa période la plus difficile à Manchester City. Et ce jeudi, il a appris une mauvaise nouvelle.

En effet, plusieurs médias chinois annoncent que Raúl Caneda, l’un de ses assistants, est proche d’un départ. Il est dans le viseur du Zhejiang FC, qui veut lui offrir le poste d’entraîneur principal. Sa perte serait un autre coup de massue sur la tête de Guardiola.