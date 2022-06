Mercato : les bonnes affaires à saisir en Liga !

Alors que le mercato commence peu à peu à s'animer, la période de rencontres internationales touchant à sa fin, les directeurs sportifs des clubs européens s'activent de partout. Pour des clubs comme le PSG, Manchester City ou le Real Madrid, entre autres, l'argent ne sera pas un problème. En revanche, pour la majorité des autres clubs, dont la majorité des formations de Ligue 1, il faudra recruter intelligemment et être à la recherche des bonnes affaires. Un été encore, il y aura de belles opportunités à saisir de l'autre côté de Pyrénées. Entre joueurs en fin de contrat, footballeurs désireux de rejoindre des clubs plus huppés, indésirables dans des gros clubs et bien d'autres cas spécifiques, il y a de quoi faire.

La suite après cette publicité

De sacrés joueurs libres

Un été encore, beaucoup de joueurs intéressants sont en fin de contrat dans leurs clubs de Liga. On pense forcément à des éléments du calibre d'Isco, de Marcelo, de Gareth Bale ou de Luis Suarez, qui ont sûrement encore une ou deux saisons de haut niveau dans les pattes à offrir. Mais nul doute qu'ils demanderont sûrement des salaires conséquents, sans parler de primes assez léevées... En revanche, d'autres joueurs libres semblent plus abordables. C'est le cas de l'ancien golden boy belge Adnan Januzaj (27 ans), qui a montré de bonnes choses à la Real Sociedad ces dernières saisons. Joueur déséquilibrant et talentueux au possible, nul doute qu'il pourrait apporter bien des choses à plus d'un club. L'Atlético devrait aussi voir Felipe Monteiro (33 ans) et Vrsaljko (30 ans) partir. Le premier est un défenseur central de garanties qui ferat du bien à plein d'écuries, alors que le deuxième, certes souvent touché par les pépins physiques, est un latéral droit de garanties.

D'autres joueurs avec des profils moins médiatiques comme Joselu (32 ans), l'attaquant qui sort d'une saison à 14 buts avec le relégué Alavés, sont aussi des profils intéressants. Ce dernier est particulièrement bon dans le jeu aérien, mais il faudra faire vite, puisque la moitié des clubs de Liga sont déjà dessus ! Cristian Tello (30 ans), ailier au profil très dribbleur et plutôt bon finisseur, peut aussi être un pari intéressant pour beaucoup d'équipes. Du côté d'Elche, Omar Mascarell (29 ans) a confirmé être un des meilleurs éléments du championnat à son poste de milieu travailleur, et suscite déjà l'intérêt de clubs du calibre de Séville. Enfin, Oscar Melendo (24 ans) de l'Espanyol est une bonne option pour les directeurs sportifs à la recherche de joueurs polyvalents entre la ligne du milieu de terrain et la surface rivale, doués techniquement et capables de se projeter et jouer dans des espaces réduits. Enfin, pour le poste de gardien Sergio Asenjo (32 ans) va quitter Villarreal et a prouvé par le passé faire partie des meilleurs d'Espagne dans les cages...

Des bons joueurs à prix honnête

D'autres joueurs très intéressants risquent aussi de partir à un prix abordable, de par leur statut de remplaçant ou leur situation contractuelle. Le latéral gauche du Betis Alex Moreno (29 ans) risque ainsi de faire ses valises pour rejoindre un club un peu plus huppé, lui qui brille de par son apport offensif quand son équipe a le ballon. Daniel Wass (33 ans), très expérimenté mais indésirable à l'Atlético, est une option intéressante de par sa polyvalence et son leadership sur un terrain. Denis Suárez (28 ans) à va lui quitter le Celta, où il est en conflit ouvert avec les dirigeants, et est un joueur créatif et talentueux qui peut tout à fait être le leader offensif d'une équipe. Peu utilisé cette saison à la Real Sociedad, Portu (30 ans) est un joueur offensif très intéressant, évoluant surtout sur l'aile droite et capable d'assurer une dizaine de buts par saison comme il l'a prouvé par le passé.

Chez les clubs relégués en deuxième division, il y a beaucoup de gros coups à faire. Surtout du côté de Granada, avec le gardien portugais Luis Maximiano (23 ans), son compatriote de la défense centrale Domingos Duarte (27 ans), international lusitanien, ou encore l'attaquant colombien Luis Suarez (24 ans). Mais chez les Andalous, c'est surtout le milieu de terrain organisateur Luis Milla (27 ans) qui s'avère être un super coup à faire pour bon nombre de clubs de première partie de tableau partout en Europe. Du côté de Levante, il y a aussi quelques joueurs sympathiques à piocher. Si la vedette José Luis Morales va signer à Villarreal, Jorge de Frutos (25 ans) est un redoutable ailier qui ne peut pas se permettre de jouer en D2. Même son de cloche pour les fins milieux de terrain José Campaña (29 ans) et Gonzalo Melero (28 ans), alors que Roger Marti (31 ans) est un attaquant qui peut avoir sa place dans bien des formations à travers l'Europe.

Et pour les porte-feuilles un peu plus garnis...

Pour les clubs vraiment huppés, il y a aussi certains joueurs assez intéressants. Du côté de Valence, on veut aussi dégraisser, avec les deux internationaux espagnols Carlos Soler (25 ans) et José Luis Gaya (27 ans), deux joueurs qui peuvent prétendre à être titulaires partout en Europe dans un milieu de terrain ou au poste de latéral gauche pour le deuxième, mais pour qui il faudra mettre la main à la poche. Gonçalo Guedes (25 ans) devrait aussi faire ses valises, lui qui a été un des rares joueurs au niveau tout au long de la saison. Non loin de Mestalla, Villarreal sait que deux de ses piliers, Pau Torres (25 ans) et Arnaut Danjuma (25 ans) risquent d'être objet d'offres dépassant les 50 millions d'euros. Des directeurs sportifs à la recherche de poudre devant seraient bien inspirés de se tourner vers le duo de l'Espanyol composé de Sergi Darder (28 ans) et Raul de Tomas (27 ans). Le premier a été l'un des meilleurs joueurs au milieu en Liga cette saison, avec 9 passes décisives notamment, pendant que l'attaquant a conclu cet exercice avec 17 réalisations au compteur.

Des joueurs comme Nabil Fekir (28 ans, Betis), Enes Unal (25 ans, Getafe), Angel Correa (27 ans, Atlético) qui a manifesté ses envies de départ ou le latéral gauche du Celta Javi Galan (27 ans) sont aussi des joueurs qui pourraient quitter leur club cet été, mais avec des indemnités à payer qui devraient s'approcher ou dépasser les 20 millions d'euros. Il est aussi intéressant de se tourner vers les joueurs indésirables des gros clubs, et ça tombe bien, il y en a beaucoup. Du côté de Barcelone, il y a un paquet de joueurs à relancer : Samuel Umtiti (28 ans), Clément Lenglet (26 ans), Miralem Pjanic (32 ans) ou Martin Braithwaite (31 ans) ou des plus jeunes éléments qui peuvent être intéressants notamment dans le cadre d'un prêt, comme Alex Collado (23 ans) ou Riqui Puig (22 ans). De même du côté de Madrid, avec Dani Ceballos (25 ans), Luka Jovic (24 ans), Mariano Diaz (28 ans) ou des jeunes comme Miguel Gutierrez (20 ans), Reinier (20 ans) ou Take Kubo (21 ans). Aux clubs de jouer !