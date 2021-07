PSG-Augsbourg : les compositions officielles

Le Paris SG dispute ce mercredi son troisième match amical de préparation, à Orléans, face à Augsbourg. Pour l'occasion, Mauricio Pochettino annonce un onze de départ amputé de ses recrues - Achraf Hakimi étant positif à la Covid-19, tandis que Sergio Ramos est encore jugé trop court et que Gianluigi Donnarumma et Georginio Wijnaldum profitent de leurs congés post-Euro 2020 - et de très nombreux internationaux toujours absents ou blessés.

Keylor Navas gardera les buts derrière une défense à trois, au sein de laquelle on retrouvera Thilo Kehrer. Idrissa Gueye sera à la manœuvre dans l'entrejeu avec le brassard de capitaine, tandis que Julian Draxler et Mauro Icardi feront office de références offensives aux jeunes pousses qui les entourent. Les Allemands, eux, miseront sur Alfred Finnbogason notamment

Les compositions d'équipes :

Paris SG : Navas - Kherer, Bitshiabu, Diallo - Bitumazala, Dina Ebimbe, Gueye (cap), Simons - Gharbi, Draxler, Icardi

Augsbourg : Gikiewicz - Gumny, Strobl, Gouweleeuw, Jakob - Dorsch, Caligiuri, Moravek, Hahn - Niederlechner, Finnbogason