JT Foot Mercato : ça part dans tous les sens au PSG

Paris est déjà très chaud sur le mercato !

Le PSG est très actif en vue de cet été, notamment du côté des départs. Comme l’a annoncé la presse espagnole il y a quelques heures, Achraf Hakimi veut quitter le PSG. Le latéral droit ne se sentirait plus très bien dans la capitale aussi bien sur les terrains qu’en dehors. D’après Mundo Deportivo, le Marocain a déjà prévu de retourner au Real Madrid avec son compère Kylian Mbappé. Les Merengues pourraient faire un énorme coup double en 2024. Mais selon nos informations, Hakimi ne serait pas si pressé de quitter le club. Fabian Ruiz est la cible prioritaire de Burnley. D’après nos informations, le joueur figure tout en haut de la short-list du promu en Premier League. Paris acceptera de se séparer de lui en cas de belle offre. Pour l’instant l’espagnol n’est pas convaincu par un départ. Toujours en Angleterre, nous vous avons annoncé en exclusivité dès le 24 avril que Manchester United était intéressé par Neymar. Tout dépendra du possible futur rachat du club. Pour les arrivées, il est fort probable que Lucas Hernandez débarque au PSG. L’international tricolore veut partir malgré le forcing des dirigeants bavarois pour le faire rester et prolonger un contrat s’achevant en 2024. Libre de tout contrat à la fin du mois, Marco Asensio serait tout proche de signer au Paris Saint-Germain. Malgré un intérêt d’Aston Villa, l’Espagnol du Real Madrid aurait choisi le projet parisien.

Tudor met l’OM K.O. !

C’était dans l’air du temps depuis quelques semaines, mais c’est désormais officiel : c’est fini entre l’Olympique de Marseille et Igor Tudor. Ce mardi, Pablo Longoria et Igor Tudor se sont retrouvés pour parler de l’avenir du Croate sur le banc de Marseille. Même si les dirigeants de l’écurie phocéenne étaient contents du travail de Tudor, cela n’a pas suffi pour le faire rester. Ils n’ont rien pu faire pour le convaincre de poursuivre encore un an, jusqu’à la fin de son contrat. Tudor ressentait un malaise et une certaine fatigue. Lors de la séance d’entraînement de ce matin, il a annoncé sa décision à ses joueurs, puis cet après-midi en conférence de presse.

Les officiels du jour !

Diogo Dalot prolonge officiellement à Manchester United ! Chez les Red Devils, il s’est imposé comme élément central, sous la houlette d’Erik ten Hag cette saison. Le club compte sur lui et a annoncé ce mercredi la prolongation du contrat de son latéral portugais jusqu’en 2028. Et Anthony Modeste a annoncé son départ du Borussia Dortmund. Le Français est arrivé au club au début de la saison en provenance de Cologne. Alors que son contrat s’achevait à la fin de la saison, le joueur de 35 ans a fait ses adieux au BvB sur son compte Twitter.