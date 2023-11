PSG - AS Monaco : Vitinha n’a pas tout aimé

Buteur et dans la continuité de son excellent début de saison, Vitinha (23 ans) a répondu présent, vendredi soir, lors du récital parisien (5-2) contre l’AS Monaco. Un succès permettant notamment aux Parisiens de consolider leur première place et de désormais compter six longueurs d’avance sur l’ASM. Interrogé en zone mixte, l’ancien joueur de Porto a, pourtant, noté quelques failles dans la prestation globale des siens…

«C’est toujours important de gagner avant un match comme celui qui nous attend mardi (Newcastle, en Ligue des Champions). On est prêts pour cette rencontre. On est très contents de cette victoire, d’avoir marqué cinq buts, moins de notre match, surtout en seconde période. On n’a pas fait un match parfait et il nous faut travailler là-dessus. C’est difficile à dire s’il s’agissait de notre match le plus intense de la saison et s’il s’agissait d’un match de niveau Ligue des Champions. Je dirais que cela en était presque un». Une exigence symbolisant, là-aussi, les très hautes ambitions parisiennes cette saison.