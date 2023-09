Atlético : Diego Simeone envoie un message au Real avant le derby madrilène

Grosse soirée foot en perspective ce dimanche soir ! Alors que la Ligue 1 fêtera son Classique avec une affiche entre le Paris Saint-Germain et l’Olympique de Marseille au Parc des Princes, le derby madrilène mettra également au prise deux grandes équipes de Liga avec une confrontation 100% madrilène entre le Real et l’Atlético au Civitas Metropolitano. Avant cette rencontre très prestigieuse, Diego Simeone s’est présenté devant la presse lors de la traditionnelle conférence d’avant-match et l’entraîneur des Colchoneros est apparu très confiant malgré les bons résultats affichés par son prochain adversaire.

La suite après cette publicité

«Nous nous préparons pour ce match avec autant de détermination que pour tous les matches de Championnat. Nous allons affronter un adversaire qui est très bon, très fort, très sûr de ses forces», a notamment confié le technicien argentin de l’Atlético avant de lancer ce choc entre les deux équipes en envoyant un message au Real Madrid : «ils ont eu quelques absences importantes récemment et ils ont géré cela de la meilleure façon possible. Nous savons que ce sera un match difficile, comme à chaque fois contre le Real Madrid. Nous allons tout faire pour remporter ce match. Nous avons des armes pour les mettre en difficulté.» Réponse ce dimanche sur la pelouse du Civitas Metropolitano.