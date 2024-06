OM : Cesc Fàbregas part à la chasse d’un taulier de Roberto De Zerbi

Le tandem Longoria-Benatia, déterminé sur ce mercato estival, a mis la main ce lundi sur Roberto De Zerbi et compte bien continuer à se mettre en travail pour réaliser un grand été à Marseille avec le tacticien italien. Convoité par les plus grands clubs du Vieux Continent, De Zerbi a décidé de poser ses valises sur la Canebière même si des derniers détails, qui ne changent rien à l’accord entre le coach et la direction de l’OM, vont se régler. A Marseille, tout le monde voit désormais les choses en grand. Et forcément, les dirigeants marseillais veulent permettre à l’ancien coach de Brighton et de Sassuolo d’atteindre ses objectifs. Plusieurs recrues sont visées et outre l’arrivée imminente de Lilian Brassier, Marseille est sur le point de mettre la main sur Ismaël Koné, une deuxième recrue de choix en provenance de Watford, comme nous vous le révélions ces derniers jours.

Mais les mouvements vont aussi se faire dans le sens des départs avec de nombreux joueurs susceptibles de plier bagages. Après un prêt de quatre mois au Genoa, le Portugais de 24 ans, Vitinha, a finalement décidé de quitter définitivement la formation phocéenne. Le montant de l’opération pourrait dépasser les 20 millions d’euros en fonction des bonus. Une importante opération financière pour le club phocéen, qui souhaite encore dégraisser son effectif avant d’offrir de nouvelles recrues à Roberto De Zerbi. Dans les autres dossiers, comme nous vous le révélions, l’Olympique de Marseille est maintenant très proche de boucler le départ de Samuel Gigot après avoir trouvé un accord avec le club turc de Trabzonspor. Reste désormais à convaincre le joueur de rallier la Turquie, tandis qu’Iliman Ndiaye, priorité d’Everton sur le mercato estival, est tout proche de s’engager avec les Toffees et ainsi rebondir en Angleterre. Un autre joueur important discute avec un club.

Un autre titulaire sur le départ ?

Après la grande promotion en Serie A, grâce à la deuxième place obtenue la saison dernière en Serie B, le club de Côme se projette et voit très grand sur le marché des transferts pour l’année prochaine. Selon les informations de la Gianluca Di Marzio, l’objectif de la direction italienne est de ramener en Italie, le gardien espagnol Pau Lopez, qui a déjà joué en Serie A à l’AS Rome. Attention à la concurrence des autres clubs espagnols qui s’intéressent également à lui. En tout cas, l’OM ne devrait pas avoir trop de mal à vendre son portier avec autant de clubs qui se battent dans la course à sa signature. Avec les propriétaires les plus riches d’Italie, Côme veut mettre les petits plats dans les grands pour son retour dans l’élite.

De plus, élément important dans les négociations : Cesc Fàbregas, entraîneur de Côme, entretient une amitié forte avec le gardien espagnol. Voilà qui devrait jouer dans la balance. Pour rappel, la saison dernière, Pau Lopez a été l’un des cadres du vestiaire marseillais et de la rotation de tous les entraîneurs passés sur le banc des Phocéens. Le gardien a participé à 33 matches de Ligue 1 au cours desquels il a encaissé 39 buts, enregistrant malgré tout un joli total de huit clean sheets sur la campagne de championnat français. Il a également disputé 1 match de Coupe de France et 13 matches de Ligue Europa, au cours desquels il a gardé 3 cages inviolées.