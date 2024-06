L’OM trouve un accord avec Trabzonspor pour Samuel Gigot

L’Olympique de Marseille travaille ses départs. Après un prêt de quatre mois au Genoa, le Portugais de 24 ans, Vitinha, a finalement décidé de quitter définitivement la formation phocéenne ce vendredi, comme l’a annoncé l’OM. Le montant de l’opération pourrait dépasser les 20 millions d’euros en fonction des bonus. Une importante opération financière pour le club phocéen, qui souhaite encore dégraisser son effectif avant d’offrir de nouvelles recrues à Roberto De Zerbi, dont l’officialisation arrivera prochainement.

Le prochain sur la liste n’est autre que Samuel Gigot (30 ans). L’Olympique de Marseille est maintenant très proche de boucler son départ. L’OM et le club turc de Trabzonspor ont trouvé un terrain d’entente pour le transfert du défenseur central expérimenté et recruté contre 500 000 euros au Spartak Moscou, en janvier 2022. Auteur de 5 buts et 2 passes décisives en 66 matches avec l’OM, Samuel Gigot, dont la combativité a toujours été appréciée au sein du club, doit permettre à l’OM d’économiser un gros salaire et de récupérer quelques liquidités.

Samuel Gigot, pas chaud pour partir

Selon nos informations, un accord sur un contrat de 3 ans a été trouvé pour son départ à hauteur de 3,5 M€ plus des bonus. Son salaire important (il est l’un des joueurs les mieux payés de l’effectif) et l’arrivée de nouvelles recrues à son poste (l’arrivée de Lilian Brassier est imminente) motivent aussi le club phocéen à le pousser vers la sortie, mais le joueur français ne l’entend pas ainsi. Samuel Gigot ne souhaite pas quitter l’Olympique de Marseille, son club de cœur, pour le moment et estime qu’il a encore deux ans de contrat à honorer sur la Canebière. Il va donc falloir trouver les mots et les arguments pour le convaincre de quitter Marseille.

En parallèle de ce dossier et du départ acté de Vitinha, l’Olympique de Marseille travaille également sur d’autres départs avant l’arrivée de Roberto De Zerbi, à l’instar d’Iliman Ndiaye. L’attaquant sénégalais de 24 ans est tout proche de s’engager avec Everton, comme nous l’avons révélé ce lundi, et devrait rebondir en Angleterre moins d’un an après son départ pour l’Olympique de Marseille. L’été s’annonce bouillant pour un tandem Pablo Longoria-Medhi Benatia sur tous les fronts aussi bien dans le sens des départs que dans celui des arrivées.