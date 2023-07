Al-Ahli veut offrir un véritable pont d’or à Diego Simeone

Sous contrat avec l’Atlético de Madrid jusqu’en juin 2024, Diego Simeone va-t-il céder aux sirènes saoudiennes ? Selon les dernières informations de Marca, Al-Ahli compte, quoi qu’il en soit, tenter sa chance pour enrôler l’un des techniciens les plus réputés de sa génération.

La suite après cette publicité

D’après le quotidien espagnol, le club saoudien aurait d’ores et déjà formulé une offre vertigineuse à El Cholo, et ce sur plusieurs années. Aucun montant n’a fuité mais le média précise que cette proposition pourrait atteindre des records, en étant tout simplement la plus haute de la Saudi Pro League. De quoi convaincre l’Argentin de 53 ans ? Rien est moins sûr mais l’Arabie saoudite confirme son intention de révolutionner la planète football.

À lire

Quand une mère de famille sonde Antoine Griezmann pour trouver une paire de chaussures à son fils !