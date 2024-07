OL : quatre choses à savoir sur Alejandro Gomes Rodriguez

L’OL s’active en coulisses pour son mercato estival. Libéré de l’Épée de Damoclès que représentait la DNCG en début de marché, le club rhodanien va pouvoir s’attaquer à son été avec sérénité. Pour le moment, les dirigeants lyonnais se sont contentés de lever des options d’achat des nombreux joueurs prêtés lors du dernier mercato hivernal. Au rayon des arrivées, seuls Abner Vinicius et Moussa Niakhaté, qui est devenu la recrue la plus chère de l’histoire du club (31M€), ont posé leurs valises entre Rhône et Saône. Pour autant, le défenseur gauche brésilien et le central sénégalais devraient rapidement être rejoints par Alejandro Gomes Rodriguez.

Un attaquant complet avec Southampton

L’attaquant de 16 ans arrivera librement en provenance de Southampton et va passer sa visite médicale dans le Rhône jeudi prochain. Une belle affaire du board lyonnais qui va s’attacher les services d’un joueur hautement considéré dans sa génération 2008 outre-Manche. Dans les catégories de jeunes avec les Saints, l’avant-centre a mis tout le monde d’accord peu importe sa catégorie. Auteur de 3 buts et 9 passes décisives en 13 rencontres, Gomes Rodriguez n’a eu cesse d’impressionner et sa polyvalence lui a permis d’être un taulier des U18 du club anglais. Évoluant de partout en attaque, ses belles performances lui ont également permis d’être rapidement appelé avec les U16 de l’Angleterre.

Il a déjà joué avec trois sélections différentes

Avec les jeunes Three Lions, le jeune buteur a encore tout écrasé sur son passage. En neuf sélections avec son pays d’adoption, il compte ainsi 5 buts et 2 passes décisives. Mais alors qu’il semble promis à un avenir radieux avec les équipes de jeunes en Angleterre, son parcours international a été assez atypique. Très convoité, Alejandro Gomes Rodriguez est né au Venezuela. Une nation dont il a porté le maillot que pendant quatre minutes lors d’un match amical avec les U17 contre la Turquie en septembre dernier. Mais alors que ses grands-parents sont d’origine portugaise, l’attaquant avait aussi joué pour le Portugal U15 en avril 2023 à l’occasion de trois rencontres. Désormais avec l’Angleterre, il ne devrait plus changer de nationalité sportive, hormis retournement de situation.

Des cadors européens étaient sur ses traces

Avant d’arriver à Lyon, son talent était forcément courtisé à travers l’Europe. Alors que Matthieu Louis-Jean aurait convaincu le prodige à base d’allers-retour entre France et Angleterre, Alejandro Gomes Rodriguez était dans le viseur de plusieurs grands clubs d’Angleterre et d’Europe. Comme le rapporte L’Equipe ce samedi, son profil était ciblé par Manchester City et Chelsea. Plusieurs médias anglais font également état de plusieurs intérêts de clubs italiens et allemands. Mais voilà, c’est à Lyon que le prodige anglais a décidé de parapher son premier contrat professionnel, au nez et à la barbe de plusieurs géants du Vieux Continent.

Des qualités physiques supérieures

Mais pourquoi tant de grands noms sur les traces de ce jeune attaquant. Outre sa polyvalence appréciable, même s’il préférerait évoluer dans l’axe, son poste de prédilection, l’attaquant de 16 ans est au-dessus des autres physiquement dans sa catégorie. Rapide et avec de très bons appuis, il est réputé pour être un attaquant explosif et très athlétique. Puissant, il est pareillement considéré comme très solide sur les duels. Pour autant, ce qui a le plus impressionné est sa capacité à se créer des occasions et à les conclure. Adroit des deux pieds, il est capable de terminer dans plusieurs situations et il a encore une belle marge de progression à ce niveau-là d’après plusieurs rapports à son égard. En somme, l’OL a attiré un diamant à polir.