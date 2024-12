ASSE - OM : l’aveu d’impuissance de Benjamin Bouchouari

Marseille était juste trop fort. Une semaine après la gifle subie face à Rennes (5-0), on ne peut pas dire que Saint-Étienne a fait le plein de confiance. Ce soir, les hommes d’Olivier Dall’Oglio ont été surclassés par l’OM à domicile (0-2), et la note finale ne dit d’ailleurs pas tout de l’écart entre les deux équipes. Ce qu’a d’ailleurs reconnu Benjamin Bouchouari de son propre aveu.

«C’était compliqué pour nous tous, c’est une équipe très forte, à nous de réagir désormais contre Toulouse. Ils étaient au-dessus, avec le ballon, dans les courses… On doit arrêter de parler et montrer sur le terrain. » Message envoyé et reçu.