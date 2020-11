L1 : l'AS Monaco renverse totalement le PSG !

Après la victoire de Bordeaux à Rennes (1-0), l'AS Monaco recevait le Paris Saint-Germain ce vendredi soir, dans le cadre de la 11e journée de Ligue 1. Au Stade Louis-II, les Asémistes voulaient créer la surprise tandis que les Parisiens voulaient enchaîner et faire le plein de confiance avant la Ligue des Champions et ce match important contre le RB Leipzig mardi soir. Et l'AS Monaco a réalisé un petit exploit en s'imposant après avoir été menée 2-0 !

Grâce à un doublé de Mbappé (25e, 37e), le club de la capitale menait en effet de deux buts à la pause. Mais au retour des vestiaires, Volland répondait en inscrivant lui aussi un doublé (52e, 66e). L'attaquant allemand obtenait ensuite un penalty pour une faute de Diallo, expulsé. Et Fabregas transformait pour le but de la victoire (82e, 3-2). Un résultat difficile à avaler pour le PSG qui a eu deux buts refusés en première période, dont celui de Kean qui risque de faire polémique. Au classement, la formation du Rocher monte à la 2e place. Le PSG est toujours leader.