Barça : Dani Alves partage l'avis de Lionel Messi et tacle à son tour la direction

«Tu mérites de partir par la grande porte, des adieux à ta hauteur : l'un des joueurs les plus importants de l'histoire du club, qui a réalisé de véritables exploits à la fois pour l'équipe mais aussi à titre individuel. Tu ne méritais pas de te faire dégager comme ils l'ont fait. Mais la vérité est qu'aujourd'hui plus rien ne me surprend.» Sur son compte Instagram, Lionel Messi n'a pas hésité à tacler la direction du FC Barcelone dans son message d'adieu à Luis Suarez, qui va signer à l'Atlético de Madrid.

Des mots très forts qui ne sont pas passés inaperçus puisque de nombreux footballeurs sont allés dans le sens de l'Argentin, à commencer par la star du Paris Saint-Germain Neymar. Et il y a quelques instants, c'est l'ancien latéral droit du Barça Dani Alves, aujourd'hui à São Paulo, qui a dit ce qu'il pensait sous le post de «La Pulga» : « malheureusement, c'est la réalité qui est présente depuis longtemps. Ça se confirme année après année. Il ne s'agit pas de gagner ou de perdre, nous en savons beaucoup, c'est une question de respect et ils ne savent rien du respect. » La direction barcelonaise risque d'apprécier...