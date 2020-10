PL : Lucas Moura évoque les arrivées de Thiago Silva et Cavani

Cet été, une page s'est tournée au PSG. Thiago Silva et Edinson Cavani sont partis. Libre, le premier a rejoint Chelsea. Dans la même situation contractuelle, l'Uruguayen a posé ses valises à Manchester United. Interrogé par Le Parisien, Lucas Moura, qui a quitté Paris il y a quelques saisons pour rejoindre Tottenham, a livré ses impressions sur ces deux arrivées.

«Je suis heureux pour Thiago. Il est plus proche de moi, ici à Londres. Je suis content pour lui, c'est l'un des meilleurs défenseurs du monde, je l'ai toujours dit. Il joue dans une grande équipe. Pour lui et pour Cavani aussi, ce sera sans doute encore plus difficile de jouer en Premier League. Il y a beaucoup de grands joueurs. Et j'espère retrouver Marqui aussi un jour (rires) !»