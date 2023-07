Le FC Barcelone fonce sur une pépite sud-américaine !

La suite après cette publicité

Ilkay Gündogan, Inigo Martinez ou encore Oriol Romeu, le FC Barcelone s’active sur le marché des transferts. Champion d’Espagne en titre et déterminé à l’idée de construire un effectif compétitif pour la Ligue des Champions, le club catalan a bien l’intention de dépasser ses contraintes financières. Dans cette optique, Joan Laporta et ses équipes seraient d’ailleurs sur le point de conclure un deal XXL avec le Qatar. De quoi renflouer les caisses, enregistrer les nouveaux renforts et viser d’autres profils…

Dans cette optique, Sport indique, ce jeudi, que les Culers seraient également intéressés par un jeune sud-américain de 19 ans. Son nom ? Óscar Zambrano. Actuellement sous les couleurs du LDU Quito, le natif de Santo Domingo s’est notamment illustré sous le maillot de sa sélection lors de la Coupe du Monde U20 (4 titularisations en autant de rencontres). Très prometteur, ce milieu défensif, capable d’évoluer un peu plus haut sur le terrain, est donc dans les petits papiers barcelonais.

Le Portugal et la MLS également sur le coup !

Méfiance toutefois puisque le quotidien espagnol précise que les Blaugranas ne sont pas seuls sur ce dossier. Pire encore, c’est une écurie portugaise, dont le nom n’a pas fuité, qui serait la mieux placée pour l’enrôler. Si cette dernière a d’ores et déjà formulé une offre de 3 millions d’euros, le LDU Quito espère, de son côté, récupérer pas moins de 5 millions. Également convoité par la MLS, Zambrano aura, quoi qu’il en soit, l’embarras du choix pour son avenir.

Interrogé dernièrement à ce sujet, l’intéressé ne cachait pas son envie de rejoindre l’Europe. «Mon représentant m’a dit que trois pays avaient procédé à des sondages et qu’ils étaient en train d’examiner la question, en particulier la Liga. J’espère que cela se fera, mais je ne suis pas pressé de partir, je suis conscient de mon jeune âge et je veux partir quand il ne me manquera plus rien. Je veux être prêt à cent pour cent dans tous les domaines, parce qu’il s’agit de l’Europe». Reste désormais à savoir si c’est du côté du Barça que ce jeune crack poursuivra sa carrière…