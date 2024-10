OM : le président de la Lazio allume encore Mason Greenwood

Claudio Lotito n’a toujours pas digéré l’échec du recrutement de Mason Greenwood. Depuis cet été, le président de la Lazio Rome profite de chaque occasion qui lui est offerte pour tacler l’ailier anglais. En ce début de semaine, le sénateur italien s’est offert une nouvelle sortie assassine à l’encontre du joueur de l’Olympique de Marseille. Pour rappel, l’ex-joueur de Manchester United avait refusé les avances des dirigeants laziale pour rallier la Canebière.

«Greenwood est-il un regret ? Non, absolument pas. Quelqu’un qui n’accepte pas de venir à la Lazio ne peut pas être un regret. Il est à Marseille, il y est bien. Il a fait un choix et nous n’acceptons plus les mercenaires, nous voulons juste des gens qui veulent jouer pour la Lazio. Les mercenaires nous ont suffi», a lâché l’homme de 67 ans devant la presse italienne. Le message est passé.