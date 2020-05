Real Madrid : les déclarations tranchantes de Marcelo sur son avenir

Le Real Madrid risque de mettre de nombreux joueurs à la porte cet été. Le club de la capitale espagnole va se retrouver avec un effectif trop conséquent, et compte bien en profiter pour procéder à quelques travaux de rénovation dans son équipe. Si le départ de joueurs comme Gareth Bale, Mariano Diaz ou James Rodriguez semble être une certitude, du moins si ça ne tenait qu'aux Merengues, d'autres joueurs sont dans une situation un peu plus floue. C'est le cas de Luka Modric ou de Marcelo, qu'on ne présente plus.

Le latéral brésilien a plus ou moins perdu sa place dans le onze titulaire de Zinedine Zidane, puisque ce dernier lui préfère désormais Ferland Mendy, arrivé l'été dernier. Il faut dire que celui qui a été un des grands artisans des nombreux succès européens récents des Merengues était clairement en-dessous de son meilleur niveau cette saison. Et cet été, Sergio Reguilon reviendra après un prêt plutôt réussi du côté de Séville. Autant dire que Marcelo n'est clairement pas sûr d'avoir sa place dans l'équipe. Et plusieurs clubs, dont le PSG, seraient sur le coup.

Marcelo ne veut pas entendre parler d'un départ

Mais si on se fie aux déclarations du principal concerné, un départ n'est pas d'actualité. « J'ai entendu, il y a deux ans, que j'avais déjà signé à la Juventus, que j'avais déjà le maillot de la Juve et que je ne pouvais pas vivre sans Cristiano... Les gens inventent beaucoup de choses », a-t-il d'abord lancé, dans un live Instagram organisé avec Fabio Cannavaro, son ancien coéquipier au Real Madrid à la fin des années 2000.

« Je ne veux pas partir, et je crois que le Real Madrid ne me laissera pas partir. Je suis très bien ici. Depuis que je suis arrivé ici avec ma famille, mon histoire a été incroyable. Je ne sais pas si c'est vrai que la Juventus me veut, vraiment », a ajouté le joueur, qui n'a donc pas envie de rejoindre le club turinois ni aucune autre formation comme pourrait l'être le Paris Saint-Germain. Voilà qui est clair...