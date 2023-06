Ligue 1 : le but de la saison 2022-2023 a été dévoilé

En mai dernier, c’était Elye Wahi qui avait remporté le prix du plus beau but de la saison lors des trophées UNFP pour son retourné acrobatique prodigieux face à l’OL (1-2). En parallèle, la Ligue 1 a décidé de sortir son scrutin personnel. Le principe reste le même car c’est toujours les supporters qui devaient voter pour désigner la réalisation qu’ils pensaient être la plus belle de l’exercice qui vient de s’écouler.

La suite après cette publicité

Et c’est finalement Billal Brahimi qui a remporté la distinction pour son but fantastique inscrit face à Ajaccio en février dernier. A noter qu’Elye Wahi et son but contre Lyon ne figuraient pas parmi les potentiels vainqueurs de ce trophée de la Ligue 1 Uber Eats.

À lire

Nice : la drôle de pétition des supporters niçois pour l’Allianz Riviera