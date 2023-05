Serie A : l’Atalanta enfonce l’Hellas Vérone et se replace dans la course à l’Europe

L’Atalanta ressort la tête de l’eau. Sur une pente glissante après ses deux derniers revers essuyés face à la Juventus (0-2) puis la Salernitana (1-0), le club bergamasque a renoué avec le succès ce samedi en s’imposant 3-1 face à l’Hellas Vérone. Si les hommes de Gian Piero Gasperini se sont offerts une frayeur prématurée en concédant l’ouverture du score par Darko Lazović (11e), ils ont finalement su puiser dans leurs ressources pour renverser la vapeur. Après Davide Zappacosta, buteur à la 22e minute de jeu, les internationaux croate et danois, Mario Pašalić (54e) et Rasmus Højlund (62e), ont remis leur équipe en selle et balayé les ultimes espoirs véronais.

Un succès précieux pour la DEA dans cette course effrénée à l’Europe. 6e au classement, l’Atalanta (61 pts) revient sur les talons de l’AC Milan, 5e avec autant de points. Néanmoins, un succès de l’AS Rome face à la Salernitana lundi pourrait renvoyer les joueurs de Gasperini à la 7e position. De son côté, l’Hellas Vérone s’enlise un peu plus. 18e, les Gialloblu n’ont plus que deux rencontres pour tenter de s’extirper de cette zone rouge et d’éviter une nouvelle relégation, quatre ans après la dernière.

