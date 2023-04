Alexis Sanchez fait patienter l’OM

La suite après cette publicité

L’été dernier, l’Olympique de Marseille a fait un sacré coup en mettant la main sur Alexis Sanchez. Le Chilien a apporté ses nombreuses qualités en plus de son professionnalisme et de son expérience. Sur le terrain comme en dehors, l’ancien joueur du Barça a convaincu l’OM. Les Phocéens veulent continuer l’aventure avec lui mais ils attendent de connaître la position du joueur, qui est en fin de contrat. Alexis Sanchez attend la fin de saison pour savoir où l’OM en sera et certainement en savoir plus sur le projet marseillais.

Ce lundi soir, L’Equipe a fait un point sur ce dossier. On apprend ainsi que l’attaquant n’a pas encore échangé avec ses dirigeants concernant une éventuelle prolongation d’une saison. Toutefois, son agent est en contact régulier avec Javier Ribalta. A l’OM, on croit en une prolongation. Les têtes pensantes du club sont sereines, bien qu’elles soient conscientes que la concurrence sera féroce cet été. Il reste donc à connaître la position du joueur, même si l’OM a l’avantage à l’heure actuelle.

