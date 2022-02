La presse madrilène beaucoup moins sûre de l'arrivée de Mbappé au Real Madrid

La suite après cette publicité

Et si Madrid était moins certain de l’arrivée de Kylian Mbappé (23 ans) au Real ? Ce mercredi Jérôme Rothen affirmait que les relations entre le joueur et le Paris Saint-Germain s’étaient réchauffées. Quelques instants plus tard, le journaliste spécialiste de la Casa Blanca, Mario Cortegana, a lui aussi calmé le jeu concernant une arrivée du Français en Espagne.

« Mon information est qu'il n'y a rien de signé. C’est difficile de simplifier les choses avec toutes les informations qui sortent, mais il y a des mouvements pour convaincre le Français et ses proches. Je ne prendrais pas pour acquis que Mbappé signera au Real Madrid », a-t-il déclaré à Radio Marca.