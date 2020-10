Séville FC - Rennes : les compositions officielles

Après son match nul inaugural frustrant à domicile face au FK Krasnodar (1-1), Rennes doit faire un coup ce soir à Séville pour espérer aborder plus sereinement la double-confrontation face à Chelsea ensuite. Une opération complexe face au dernier vainqueur de la Ligue Europa, d'autant que les Rouge et Noir sont privés de deux éléments clés : Steven Nzonzi (suspendu un match par l'UEFA pour un geste d'humeur) et Eduardo Camavinga (ménagé). Pour ce choc, Julien Stéphan fait logiquement débuter Alfred Gomis dans les buts, derrière un quatuor Brandon Soppy, Daniele Rugani, Damien Da Silva et Hamari Traoré.

La suite après cette publicité

Au milieu, Jonas Martin épaule Benjamin Bourigeaud et Clément Grenier à la récupération, alors que Martin Terrier et la pépite Jérémy Doku animeront les offensives un cran plus haut. Devant, c'est l'unique buteur du club dans la compétition Serhou Guirassy qui est aligné. En face, Julen Lopetegui fait dans le classique avec un 4-3-3. Bono est le dernier rempart andalou, protégé par une ligne défensive composée de Marcos Acuña, Diego Carlos, Jules Koundé et Jesús Navas. Dans l'entrejeu, Fernando fait office de sentinelle, derrière un duo Joan Jordán-Óliver Torres. En attaque enfin, Lucas Ocampos est associé à Luuk de Jong et Munir El Haddadi.

Les compositions des équipes :

Séville FC : Bono - Acuña, Carlos, Koundé, Navas - Jordan, Fernando, Torres - Ocampos, de Jong, Munir.

Stade Rennais : Gomis - Sopy, Rugani, Da Silva, Traoré - Martin, Bourigeaud, Grenier - Terrier, Guirassy, Doku.