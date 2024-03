Real Madrid : gros désaccord dans le clan Mbappé

Cette année 2024, Kylian Mbappé (25 ans) va vivre plusieurs moments forts. D’ici quelques semaines, le Bondynois fera ses adieux au Paris Saint-Germain après sept années de bons et loyaux services. Ensuite, le capitaine des Bleus mènera ses coéquipiers lors de l’Euro en Allemagne. KM7 aurait aimé terminer l’été en participant aux Jeux Olympiques de Paris 2024 avec la France. Mais le Real Madrid, son futur club, n’enverra aucun de ses joueurs aux JO. Les Merengues en ont tout à fait le droit puisque le tournoi olympique se déroulera hors du calendrier de la FIFA.

Si Thierry Henry fera son maximum pour faire changer d’avis l’écurie espagnole, c’est encore loin d’être gagné. En attendant d’en savoir plus, Mbappé se prépare à sa nouvelle vie à Madrid. Le joueur né en 98, qui aimerait être présenté au stade Santiago-Bernabéu avant le championnat d’Europe avec l’équipe de France, cherche une nouvelle maison. Selon des experts de l’immobilier de luxe à Madrid, la future demeure de l’attaquant tricolore devrait coûter plus de 12 millions d’euros. Il est épaulé dans cette mission par ses proches, dont sa mère et agent Fayza Lamari.

Mbappé est intervenu pour calmer le jeu

C’est elle qui, en compagnie de l’avocate du joueur, a mené les négociations avec les Merengues. Et visiblement, cela a créé une division au sein du clan Mbappé. C’est ce qu’annonce ce jeudi matin AS. Le média ibérique explique que la mère de Kylian Mbappé, réputée pour être dure en affaires, voulait obtenir plus d’argent lors des négociations avec le Real Madrid. Son fils, qui lui a laissé la main, a décidé d’intervenir. AS indique qu’il lui a dit de ne plus tirer sur la corde avec les patrons madrilènes car il veut jouer là-bas. Après plusieurs échecs, il n’a pas voulu froisser plus Florentino Pérez et ses équipes.

KM7 a eu le dernier mot puisqu’il va bien rejoindre la capitale espagnole comme révélé par nos soins. Il a d’ailleurs fait de gros efforts financiers pour signer là-bas. En effet, il accepté de baisser son salaire, qui est de 6 millions d’euros par mois à Paris (en brut). En Espagne, il touchera moins mais aura une belle prime à la signature (plus de 120 millions d’euros) ainsi que d’autres bonus. Il aura aussi la main sur une bonne partie de ses droits à l’image (entre 70 et 90%). De quoi largement remplir ses poches tout en jouant dans le club de ses rêves.