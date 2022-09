Maroc : Hakim Ziyech fait son grand retour, Amine Harit également appelé

Fraîchement nommé sélectionneur du Maroc en remplacement de Vahid Halilhodzic, Walid Regragui dévoilait, ce lundi, sa première liste de joueurs retenus pour les matchs amicaux en Espagne contre le Chili le 23 septembre et le Paraguay le 27 septembre. A deux mois de la Coupe du monde 2022, les choix du technicien étaient forcément scrutés de près.

Comme attendu par de nombreux observateurs, Hakim Ziyech, sanctionné par Halilhodzic, fait bien son grand retour. Malgré un faible temps de jeu du côté de Chelsea, le Marocain profite du changement de sélectionneur pour revenir avec Les Lions de l'Atlas. C'est également le cas du milieu Younès Belhanda, évoluant actuellement sous les couleurs de l'Adana Demirspor. A noter, par ailleurs, la présence de l'ailier marseillais, Amine Harit.

