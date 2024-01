Le salaire XXL que propose le PSG pour faire prolonger Kylian Mbappé

Kylian Mbappé a eu droit à un numéro d’Envoyé Spécial sur France 2 hier soir. L’occasion d’en savoir un peu plus sur les dessous de la carrière du joueur et du rôle que joue sa mère, Fayza Lamari. Il n’a jamais été question de l’avenir de la star dans cette émission, lui qui arrive en fin de contrat du côté du PSG en juin prochain. D’après nos informations du 7 janvier dernier, il a déjà dit oui au Real Madrid en vue de la saison prochaine mais ça n’empêche pas Paris de tenter sa chance et de le convaincre.

Stéphane Guy, désormais consultant du côté de RMC croit même savoir le salaire que lui propose la direction des Rouge et Bleu. «Je confirme que si c’est un choix d’argent, ce qui est assumé par sa mère, Paris n’a aucun rival. Paris lui a proposé 400M d’euros pour quatre ans», entame l’ancien commentateur de Canal+ avant de poursuivre. «Il gagne, d’après le documentaire Envoyé Spécial, aujourd’hui 100 millions d’euros tous revenus confondus, donc en incluant les revenus publicitaires. Là, Paris est près à lui offrir 100M d’euros de salaire.» De quoi faire réfléchir.