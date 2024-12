PSG : la nouvelle sortie déconcertante de Luis Enrique

Le succès du PSG à Salzbourg 3-0 fait du bien aux têtes des attaquants et à Luis Enrique. Cette victoire leur permet de se relancer dans la course à la qualification pour les 16es de finale de la Ligue des Champions même si, selon l’entraîneur espagnol, son équipe n’a pas mieux joué que lors des derniers matchs. D’après lui, c’est le réalisme offensif qui a fait la différence. Le PSG aurait dû l’emporter face au PSV et contre l’Atlético de Madrid et ces deux contre-performances pourraient lui coûter la qualification à la fin de ce premier tour.

«Pour être honnête, je ne pense pas qu’on a été meilleur que face à l’Atlético ou au PSV. Même pire, explique l’Asturien en conférence de presse. Ce sont les caprices du football de faire nul contre le PSV, de perdre contre Madrid et de gagner aujourd’hui. (…) Nous n’avons pas le nombre de points que l’on devrait avoir. J’accepte qu’il y ait une marge de progression nécessaire. C’était important de marquer ce soir car pour un but, tu peux être dehors de la Ligue des champions. Il faut y aller match par match, il y a City maintenant, une toute petite équipe.»