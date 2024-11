EdF : l’avis tranché de Riolo sur la non-sélection de Mbappé

« C’est mieux pour tout le monde ». Cette phrase répétée par Didier Deschamps en conférence de presse pour justifier la non-sélection de Kylian Mbappé n’a pas donné lieu à plus de détails. C’est donc la foire à l’interprétation depuis hier après-midi. Entre ceux qui pensent que Mbappé préférait sécher ce nouveau rassemblement, ceux qui pensent que Deschamps a été contraint à ce choix ou ceux qui voient là une sanction, les avis sont partagés. Les médias français ont bien tenté de trouver la véritable raison de ce choix, mais il est peut-être à mettre réellement au crédit de Didier Deschamps. Et si la non-sélection de Mbappé était une réponse à la trêve précédente ? Pour rappel, Deschamps avait expliqué que l’attaquant été blessé, et pas à 100%, avant que ce dernier soit titularisé trois jours plus tard avec le Real Madrid.

Sur l’antenne de RMC, le chroniqueur Daniel Riolo pense clairement que Deschamps prend sa revanche sur son joueur. « On l’a peut-être oublié mais la dernière fois, Mbappé l’a fait passer pour un con. Deschamps est venu devant les micros pour dire que Mbappé était un peu blessé. Trois jours après, il était titulaire avec le Real Madrid et il lui a collé une histoire dégradante. (…) C’est clair comme de l’eau de roche: Deschamps visse le truc, il a toujours réfléchi comme ça et raisonné en termes de groupe. C’est très bien ce qu’il a fait. Il aurait pu le prévenir hier ou avant-hier mais je pense qu’il n’avait pas envie que ça fuite », a-t-il exposé.