Wolverhampton : Bruno Lage remercié !

La nouvelle défaite de Wolverhampton face à West Ham ce samedi (2-0) aura été fatale à Bruno Lage. 18es de Premier League avec une seule victoire au compteur, les Wolves occupent actuellement une place de relégable. Nommé à la tête du club en juin 2021, le Portugais a été remercié par sa direction après la défaite face aux Hammers. Dixièmes la saison passée, les Wolves ont débuté leur nouvel exercice avec notamment 4 défaites et 3 matchs nuls, n'inscrivant que 3 buts, pour 9 concédés.

La suite après cette publicité

«Les Wolves se sont séparés de leur entraîneur principal Bruno Lage. Lage était en poste à Molineux depuis juin 2021, et a mené les Wolves à une 10e place lors de sa première saison en Premier League. Au cours de cette campagne, Lage a reçu le titre de manager du mois de janvier en Premier League et a guidé le club vers des victoires mémorables à Aston Villa et Manchester United.Les loups peuvent confirmer que les entraîneurs expérimentés Steve Davis et James Collins prépareront l'équipe cette semaine pour le voyage à Chelsea», peut-on lire dans le communiqué.

Wolves have parted company with head coach Bruno Lage.



We would like to thank Bruno and his coaching team for their efforts during their time at the club and wish them the very best for the future.