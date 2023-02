LdC : la réaction à chaud de Sébastien Haller

La suite après cette publicité

Sébastien Haller pouvait avoir le sourire. L’attaquant ivoirien, qui a fait son retour sur les terrains avec en janvier dernier, était titulaire avec le Borussia Dortmund pour affronter Chelsea, et l’emporter (1-0). « Exactement, quand je suis entré sur le terrain et que j’ai entendu l’hymne ça m’a fait quelque chose. Ca m’avait manqué ! Je n’ai pas envie de quitter cette compétition de sitôt ! », a-t-il lancé à l’issue du match sur Canal Plus.

Il a également analysé la rencontre, dominée par Chelsea mais marquée par le but fabuleux d’Adeyemi. « Le timing a fait qu’avec ce but, c’est devenu compliqué pour eux, ils ont poussé. On a eu de très belles actions défensives. On va utiliser ce résultat pour aller chercher la qualification à Chelsea. (…) On peut tout aller chercher. Il ne faut pas se mettre de limite, je suis le premier à dire ça. On est solidaire, on bosse bien ensemble. Ca donne envie d’aller plus loin. Cette victoire va donner encore plus de cohésion à ce groupe. On est capable d’aller chercher énormément de choses cette saison ».

