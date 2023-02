LdC : le superbe but en solo de Karim Adeyemi face à Chelsea

Le Borussia Dortmund affronte Chelsea ce mercredi soir dans le cadre du huitième de finale aller de la Ligue des Champions. L’occasion pour les hommes d’Edin Terzic de bousculer une équipe des Blues en manque de confiance mais bien renforcée cet hiver avec l’arrivée de plusieurs recrues, titulaires sur la pelouse du Signal Iduna Park (Mudryk, Joao Felix, Fernandez…). Une rencontre dans laquelle les Jaune-et-Noir débloquaient la marque grâce à son jeune Karim Adeyemi.

En seconde période, à la suite d’un corner en faveur des hommes de Graham Potter, l’attaquant du BVB se voit lancé par un dégagement défensif et profite des largeurs londoniennes en défense pour y aller seul. L’international allemand (4 sélections, 1 but) réussi à contrôler la chandelle avant d’y aller seul pour prendre de vitesse le milieu de terrain argentin et éliminer Kepa avant de pousser le ballon dans le but vide (63e).

