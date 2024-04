Real Madrid - Man City : la raison de la surprenante absence de Kevin De Bruyne

Pressenti pour être titulaire hier soir lors du spectaculaire quart de finale aller de Ligue des Champions entre le Real Madrid et Manchester City (3-3), Kevin De Bruyne a finalement dû laisser sa place au débotté à Jack Grealish. Si les rumeurs d’une discorde entre le Belge et Pep Guardiola ont émergé en Angleterre à la suite de cette annonce, l’entraîneur espagnol a éteint l’incendie, indiquant que son joueur était tout simplement malade, au point d’avoir vomi juste avant le coup d’envoi.

«Nous avons eu une conversation, il était dans le onze, il est venu aux vestiaires et m’a dit qu’il ne pouvait pas jouer, a révélé le technicien catalan. Il vomissait et se sentait très mal. Nous espérons qu’il sera là mercredi à la maison (lors du match retour) et qu’il fera des choses que d’autres ne sont pas capables de faire.»