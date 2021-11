Ligue Europa : Karl Toko Ekambi rêve du titre avec l'OL

Auteur de six réalisations en quatre matches de Ligue Europa, Karl Toko Ekambi (29 ans) est le meilleur buteur de la compétition en ce début de saison. Si l'Olympique Lyonnais a du mal en Ligue 1, le club rhodanien cartonne en C3 avec quatre victoires consécutives en autant de rencontres et une première place du groupe déjà assurée, synonyme de qualification directe pour les 8e de finale. En pleine confiance, l'attaquant camerounais a expliqué que l'OL avait tout pour remporter son premier trophée européen à la fin de la saison.

«C’est une compétition européenne, donc il y a toujours plus d’espaces, ça correspond à mon style de jeu. Aujourd'hui on a la qualité pour remporter cette Ligue Europa. L’approche est différente qu'un match de championnat. Avant un match de Coupe d’Europe, on n’a pas besoin de te parler 10 minutes pour que tu sois impliqué. En Ligue 1, on se retrouve parfois face à des équipes regroupées. On se doit d’être plus concentré. Face à une équipe d’un niveau inférieur, on doit augmenter notre niveau de concentration et gagner en humilité, parce qu’on est favoris de la rencontre», a-t-il expliqué sur le site officiel du club. La route est encore longue pour les hommes de Peter Bosz...