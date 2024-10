Nice a fait une offre XXL à Marcin Bulka

Marcin Bulka est aujourd’hui indispensable à l’OGC Nice, la preuve avec son match XXL réalisé avec le club azuréen face au RC Lens le week-en dernier. Mais pour l’instant, l’avenir de l’ancien portier du PSG s’inscrit en pointillé puisque ce dernier est en fin de contrat au 30 juin prochain.

Nice essaie bien évidemment de prolonger le bail de son dernier rempart, mais le principal intéressé à refuser une première offre de prolongation assortie d’un salaire de 150 000 € par mois, ce qui correspondait à un doublement purement et simplement de son salaire, lui qui émargeait jusqu’alors à 70 000 € mensuel. Selon Nice Matin, une seconde offre qui tournerait autour des standards des plus gros salaires du vestiaire (autour de 250 000 €) a été soumise à Marcin Bulka qui va fêter dans les prochains jours ses 25 ans. Une proposition qui a beaucoup plus de chances d’aboutir. Les différentes parties ont d’ailleurs prévu d’en discuter plus profondément après la rencontre de Ligue Europa face à la Lazio de jeudi.