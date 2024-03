PSG : Luis Enrique fait une grande annonce

Ces derniers temps, Luis Enrique a été sous les feux de la rampe avec le PSG. Malgré une double confrontation parfaitement maîtrisée en Ligue des Champions face à la Real Sociedad en 8es de finale et un titre de Ligue 1 qui leur tend les bras, le technicien espagnol a défrayé la chronique pour sa gestion ambiguë de Kylian Mbappé. Alors que le départ du Bondynois vers le Real Madrid en fin de saison ne fait plus aucun doute, Luis Enrique a décidé de moins le titulariser et n’a pas hésité à le faire sortir lors de plusieurs rencontres. Soupçonné d’entretenir des relations peu cordiales avec son meilleur joueur, l’ancien sélectionneur de l’Espagne a semble-t-il tourné la page quand on voit la prestation de KM7 dimanche sur la pelouse de Montpellier.

Auteur d’un triplé, le capitaine de l’équipe de France a joué l’intégralité de la rencontre et son coach s’est voulu mystérieux mais plutôt élogieux à son sujet. Preuve qu’il a définitivement tourné la page sur cet imbroglio, ce dernier a fait une grande annonce ce lundi sur ses réseaux sociaux. En effet, adepte des lives sur Twitch comme il en avait réalisé lors de la Coupe du monde au Qatar, l’ancien milieu de terrain a annoncé être de retour sur la plateforme de divertissement à l’occasion de la trêve internationale. Ainsi, Luis Enrique sera en direct ce jeudi à 20h. L’occasion pour l’ancien technicien du FC Barcelone de présenter un projet personnel sur lequel il a travaillé avec sa famille et de répondre à des questions posées dans le chat. Fera-t-il des révélations sur la saison du PSG ? Réponse le 21 mars à 20h sur sa chaîne Twitch !