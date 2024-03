PSG : Kylian Mbappé rappelle qui est le patron

Le PSG a une main et quatre doigts sur le trophée de Ligue 1. Ce dimanche, le club de la capitale a su s’extirper du piège dressé par Montpellier en partant de la Mosson avec les trois points et le plein de confiance grâce à un succès large (2-6). Désormais, avec 12 points d’avance sur son dauphin, Brest, le Paris Saint-Germain file vers le titre. Et pour repartir de l’antre du MHSC avec les trois points, les hommes de Luis Enrique ont pu compter sur un Kylian Mbappé qui a influencé le match dans des proportions gargantuesques. Piqué ces dernières semaines par la gestion étrange de son entraîneur, KM7 était titularisé par Luis Enrique. Pour rappel, l’attaquant de 25 ans avait été remplacé ou remplaçant lors des quatre derniers matches du PSG en Ligue 1.

La suite après cette publicité

Sur le côté gauche ce dimanche, le joueur formé à Monaco a été insaisissable pour la défense de Montpellier. Nommé homme du match de la rencontre par la rédaction de FM, le capitaine de l’équipe de France a inscrit un triplé et a distillé une passe décisive pour Vitinha à l’ouverture du score. Sur son premier but, il a fait parler sa froideur devant le but en ne laissant aucune chance à Dimitry Bertaud du pied gauche. Au retour des vestiaires, c’est lui qui a cloué le cercueil héraultais. Sa deuxième réalisation est un pur bijou et est sûrement l’un de ses plus beaux buts dans son histoire au PSG. En effet, ce dernier a armé une frappe surpuissante qui a touché la barre transversale avant de rentrer dans les buts de Dimitry Bertaud.

À lire

PSG : les confidences de Gianluigi Donnarumma sur sa boulette contre Karim Benzema

Nouveau huitième meilleur buteur de l’histoire de la Ligue 1

Ayant les 200 buts en Ligue 1 dans un coin de sa tête, Mbappé s’est même offert le triplé peu après l’heure de jeu à la suite d’un superbe enchaînement dans la surface montpelliéraine. Magistral, Mbappé a même joué l’intégralité de la rencontre, signe de son excellente performance et chose qui n’était plus arrivé depuis bien longtemps dans l’élite. Auteur de son 188e but ce soir, Kylian Mbappé est également devenu le 8e meilleur buteur de l’histoire du championnat de France en dépassant l’ancienne légende de l’OL, Fleury Di Nallo. Plus qu’à 12 buts des 200 dans l’élite, Mbappé est pressé et n’a plus que huit rencontres pour y parvenir. Cela incluera donc de ne plus être remplacé ou remplaçant aux yeux de Luis Enrique.

La suite après cette publicité

Interrogé sur la prestation de son joueur, celui qui avait déclaré qu’il souhaitait préparer l’avenir sans son numéro 7 s’est fendu d’une déclaration énigmatique pour souligner la masterclass de son joueur : «la vie est belle surtout quand on gagne. C’est un privilège et je l’ai dit dès le premier jour de mon arrivée. Je suis un homme chanceux avec beaucoup de joueurs incroyables qui ont des qualités incroyables et un esprit combatif. J’aime tous nos buts. Ce sont de très beaux buts. Je ne veux pas choisir. La vie plus simple avec Mbappé tout le match ? Je suis d’accord, je suis toujours d’accord et vous le savez. C’est mon idée depuis le premier. Mais quoi ? Je ne l’ai pas remplacé. J’enlève la pression, oubliez le passé.» Entretenant le doute autour de son meilleur joueur, Luis Enrique a enchaîné en conférence de presse lorsqu’il a été interrogé pour savoir si Mbappé allait être titulaire sans l’absence d’Ousmane Dembélé : «peu importe. Moi je le sais, lui non. Surprise surprise (en anglais). Il a encore livré un match exceptionnel, comme d’habitude. Tant qu’on pourra profiter de lui, tant mieux.» Une chose est sûre, Kylian Mbappé a envoyé un message à tout le monde ce dimanche : jusqu’à son départ au Real Madrid, il reste le patron du Paris Saint-Germain.