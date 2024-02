Monaco-Le Havre : Takumi Minamino a joué deux matches en moins de 24h

Voilà un fait de jeu qui a de quoi étonner… voire inquiéter. Lors du quart de finale de la Coupe d’Asie au Qatar, le Japon s’est incliné au bout du temps additionnel contre l’Iran (2-1), malgré l’entrée en jeu de Takumi Minamino à la 67e minute de jeu. De retour du Qatar samedi soir et, malgré un décalage horaire de deux heures avec la France et un voyage plus de 4 500 kilomètres, le Japonais était présent dans le groupe de l’AS Monaco pour défier Le Havre, ce dimanche (1-1).

Entré en jeu à la 71e minute pour cette rencontre de Ligue 1, Minamino (29 ans) a cette fois remplacé Maghnes Akliouche à la 71e au stade Louis II, soit aux alentours de 14h30. Le Japonais a donc traversé la moitié du globe et disputé une rencontre professionnelle en moins de 24 heures… l’attaquant Samouraï Blue va bien dormir ce dimanche soir.