PSG : Luis Enrique évoque déjà le mercato

Le Paris Saint-Germain à l’occasion de conserver son titre de Champion de France dès mercredi, s’il gagne sur la pelouse de Lorient et que Monaco ne l’emporte pas face à Lille. Un objectif qui serait d’ores et déjà atteint, avant de disputer les demi-finales de Ligue des Champions contre Dortmund, puis la finale de Coupe de France contre l’OL.

La suite après cette publicité

Et alors que le sprint final est lancé, Luis Enrique a été questionné sur la saison prochaine, et donc, sur le mercato. Le manager de 53 ans a légèrement esquivé la question de l’arrivée d’un nouvel attaquant, tout en confirmant être satisfait de ses deux actuels buteurs. «En ce qui concerne les transferts, il faut en parler à Luis Campos. Gonçalo Ramos ? Je suis très heureux d’avoir un joueur aussi jeune de lui. C’est bien d’avoir des attaquants comme Randal Kolo Muani et Gonçalo Ramos pour un entraineur», a-t-il expliqué.

Parions Sport en Ligne et Foot Mercato vous offrent un bonus de bienvenue de 90€ et 10€ sans dépôt avec le code FM10. La victoire du PSG peut vous rapporter jusqu’à 120€ et celle de Lorient jusqu’à 657€.