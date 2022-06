Barça : Ferran Jutglà vers le Club de Bruges

Selon Sport, l’attaquant du FC Barcelone Ferran Jutglà va quitter le club dans les prochaines heures pour s’engager avec le Club de Bruges. L’Espagnol de 23 ans va passer lundi sa visite médicale et signer pour un montant d’environ sept millions d’euros, le club catalan ne disposera pas de clause de rachat.

L’avant-centre barcelonais ne voulait pas continuer d’évoluer avec l’équipe réserve du Barça et il savait qu’il avait peu de chance d'intégrer l’équipe première, avec qui il a joué seulement 8 matches cette saison et inscrit deux buts. Il va donc s’engager avec le Club de Bruges qui disputera la Ligue des Champions la saison prochaine. Villarreal était également intéressé par l’attaquant espagnol qui a inscrit 19 buts et délivré 6 passes décisives en 32 matches cette année avec la réserve barcelonaise.