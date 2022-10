Chelsea - MU : Bruno Fernandes évoque le cas Cristiano Ronaldo

Dans la foulée du match nul acquis dans les toutes dernières minutes de la rencontre face à Chelsea à Stamford Bridge (1-1), Bruno Fernandes s'est arrêté au micro du diffuseur pour donner son avis sur la physionomie de la rencontre mais pas que. La nouvelle polémique qui secoue Manchester United et sa star portugaise, Cristiano Ronaldo, était aussi à l'ordre du jour et le capitaine mancunien a dû y répondre même s'il a semblé passablement énervé de la question.

« Nous n’en parlons pas. Nous le gardons pour nous, à l’intérieur (du vestiaire, NDRL) et personne d’autre n’a besoin de savoir ce que nous pensons, ce que nous voulons ou ce qui va se passer. Le plus important pour tout le monde, y compris Cristiano, est que l’équipe gagne » a commenté le capitaine des Red Devils. Simple et efficace pour certains, langue de bois pour d'autres. On vous laisse juger.