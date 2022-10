Peter Schmeichel ne voit pas le PSG remporter la Ligue des Champions

La suite après cette publicité

Présent sur le plateau de CBS Sport avec Thierry Henry en marge des rencontres de Ligue des Champions qui se sont déroulées ce mardi soir, Peter Schmeichel a donné son avis sur le parcours du Paris Saint-Germain dans la plus prestigieuse des compétitions pour les clubs européens. Alors que les joueurs de Christophe Galtier se sont imposés au Parc des Princes face au Maccabi Haïfa (7-2), l'ancienne légende de Manchester United (il a gagné la coupe aux grandes oreilles en 1999 avec les Red Devils) a ciblé la défense parisienne et la complémentarité de cette dernière avec le trident magique en attaque (Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappé). «Quand on parle de gagner la Ligue des champions, je pense que le problème qu'ils ont s'est aussi manifesté aujourd'hui. Lorsqu'ils mènent 4-0, tout d'un coup, c'est 4-2. Ils ont besoin de marquer beaucoup de buts pour gagner des matchs et ce n'est pas toujours le cas » a tout d'abord lancé le père de Kasper Schmeichel, le gardien de l'OGC Nice.

Dans la continuité de ses premières déclarations, le Danois de 58 a affirmé que les attaquants parisiens ne participaient pas assez au travail défensif de leur équipe. « Quand vous êtes au stade, vous voyez à quel point ils participent peu à la défense. Toutes les autres équipes, le Bayern Munich, Manchester City - toutes ces équipes - ce sont 11 joueurs qui attaquent, 11 joueurs qui défendent, et je pense que dans le football moderne, c'est ce dont on a besoin. Et ça pourrait être un problème dans un match contre Manchester City ou un match contre le Real Madrid. C'est suffisant pour être éliminé » a conclu le consultant pour CBS Sport. Un constat qui devrait faire grincer quelques dents au lendemain de la large victoire du club parisien et de sa qualification pour la suite de la compétition.