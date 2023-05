Marcelo Bielsa nouveau sélectionneur de l’Uruguay

Marcelo Bielsa reprend officiellement du service. Libre depuis son congédiement de Leeds United en février 2022, le technicien argentin a retrouvé un poste en Uruguay, comme pressenti depuis plusieurs semaines. Ce lundi, la fédération uruguayenne de football (AUF) a en effet officialisé l’intronisation d’El Loco à la tête de la Celeste. «Bienvenue Bielsa», a posté l’AUF, sans préciser la durée du contrat de son nouveau patron. Il s’agit de sa troisième expérience en tant que sélectionneur après ses passages en Argentine (1998-2004) et au Chili (2007-2011).

Marcelo Bielsa prendra ainsi la succession de Diego Alonso, en fin de contrat en décembre dernier après l’élimination de l’Uruguay en phase de groupe de la Coupe du Monde 2022. Avec cette prise de fonction, l’ancien entraîneur de l’OM et du LOSC étrennera sa toute première expérience dans ce petit pays d’Amérique du Sud, peuplé par seulement 3 millions de citoyens, mais où les talents abondent depuis plusieurs générations.

Objectif Copa América 2024

En nommant Marcelo Bielsa à la tête de sa sélection, la fédération uruguayenne témoigne une véritable marque de confiance à l’Argentin. En effet, l’ancien sélectionneur du Chili va seulement devenir le deuxième étranger à officier à la tête de l’Uruguay, après son compatriote Daniel Passarella, en charge de la sélection entre 1999 et 2001. Bielsa devrait ainsi diriger la Celeste lors de la prochaine Copa América qui se déroulera aux États-Unis l’été prochain. Une compétition que n’a d’ailleurs plus remportée cette sélection depuis le sacre des Diego Forlán et Luis Suárez en 2011, en Argentine (victoire 3-0 contre le Paraguay en finale).

Avant cela, deux rencontres amicales restent à déterminer pour la fenêtre internationale de juin, tandis que la phase éliminatoire sud-américaine pour la Coupe du Monde 2026 débutera elle en septembre. À sa disposition, Bielsa aura une nouvelle génération florissante symbolisée par le Madrilène Federico Valverde, le Barcelonais Ronald Araujo ou encore l’attaquant de Liverpool Darwin Núñez. D’autres talents comme Facundo Pellistri (Manchester United), Álvaro Rodríguez (Real Madrid) ou encore Manuel Ugarte (Sporting) sont également amenés à prendre les commandes de cette sélection dans les années à venir.