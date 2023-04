OM : l’hommage de Pablo Longoria aux victimes de la rue de Tivoli.

Dans la nuit de samedi à dimanche, un immeuble marseillais s’est effondré à la suite d’une explosion, dans la rue de Tivoli située dans le 5e arrondissement de Marseille. Plusieurs personnes ont été blessées et d’autres seraient décédées ou bloquées sous les décombres, même si aucun rapport officiel n’a encore pu donner de chiffre exact, la nature tragique de ce drame n’est pas à prouver. Avant le match face à Lorient, Pablo Longoria, président de l’OM, a souhaité rendre un homme au micro de Prime Video ce dimanche soir.

«J’ai une pensée spéciale, normalement je n’aime pas parler avant les matchs, mais il y a des circonstances, on est touchés pour ce qui est arrivé cette nuit, on suit dans les médias les informations, on voulait faire un message de soutien, nos pensées sont avec les familles victimes de la tragédie», a tenu à affirmer le patron de l’OM avant la rencontre contre Lorient.

