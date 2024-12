Liverpool : Cody Gakpo milite pour voir rester Mohamed Salah

Mohamed Salah marche sur l’eau. Que ce soit en Ligue des Champions ou en Premier League, deux compétitions où Liverpool est en tête, l’international égyptien enchaîne les prestations de haute volée. Le joueur de 32 ans ne semble pas être perturbé par sa situation contractuelle, lui dont le bail chez les Reds se terminera cet été. Sa forme actuelle impressionne même ses propres coéquipiers, à l’image de Cody Gakpo, qui espère que Salah restera encore longtemps à Anfield.

La suite après cette publicité

« C’est très spécial ce à quoi nous assistons tous. Le nombre de buts qu’il marque, mais aussi les passes décisives qu’il donne, la façon dont il joue, dont il met les autres joueurs offensifs ou les milieux de terrain comme moi en position de marquer et d’être dangereux, tout cela est d’un très haut niveau. J’espère pour nous et pour lui qu’il pourra continuer à le faire pendant longtemps. Nous avons beaucoup de chance de l’avoir et nous sommes fiers de pouvoir être ses coéquipiers et d’essayer de le rendre meilleur. Et il essaie de nous rendre meilleurs aussi », a indiqué l’international néerlandais dans une interview pour le média du club anglais.