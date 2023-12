OL : Jean-Michel Aulas recadre sèchement un supporter

Depuis son départ de l’OL, Jean-Michel Aulas est très actif sur le réseau social X (anciennement Twitter). L’homme d’affaire de 74 ans n’hésite pas à donner son avis sur la situation de son club de coeur ou même à tacler l’actuelle direction en place. Et si parfois, il explique ne pas être l’auteur de certains tweets, sa présence sur les réseaux sociaux commence d’ailleurs à agacer en interne à Lyon.

Ce vendredi matin, JMA s’est encore une fois illustré en recadrant sèchement un supporter lyonnais. Ce dernier avait rédigé une lettre pour s’en prendre aux joueurs du club ainsi qu’aux dirigeants. Et cela n’a visiblement pas plu à Aulas, également mentionné indirectement dans cette lettre. «Vos dérives sur les joueurs sont inacceptables, vous mettez en danger l’institution OL en insultant notre actif : pour s’en sortir une seule solution l’union sacrée derrière le coach, Laurent (ndlr : Prud’homme directeur général de l’OL) et John (Textor) ,et dimanche l’adversaire est Toulouse. » Le message est passé.